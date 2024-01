Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 66,22 EUR.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:38 Uhr um 0,5 Prozent auf 66,22 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 66,14 EUR. Bei 66,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.387 Scout24-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,23 Prozent hinzugewinnen. Am 10.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,34 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 02.11.2023 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 132,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,78 Prozent gesteigert.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

