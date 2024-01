Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 66,24 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 66,24 EUR. Die Scout24-Aktie sank bis auf 65,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.854 Scout24-Aktien.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 2,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 10.02.2023 auf bis zu 50,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 24,09 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 71,34 EUR für die Scout24-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 132,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 114,70 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,53 EUR fest.

