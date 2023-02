Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Scout24 51,84 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 51,72 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,72 EUR. Bisher wurden heute 263 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 03.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 62,42 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,33 Prozent. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 11,88 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,95 EUR an.

Am 03.11.2022 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 114,70 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 97,50 EUR eingefahren.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.02.2023 vorlegen. Am 27.03.2024 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

