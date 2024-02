Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag nahe Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 65,58 EUR.

Mit einem Wert von 65,58 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,74 EUR an. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 65,46 EUR ein. Bei 65,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 448 Scout24-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2024 auf bis zu 69,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 5,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 27.02.2023 auf bis zu 50,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 30,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 EUR je Scout24-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,79 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 132,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,70 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Scout24 am 28.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte Scout24 die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2023 2,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

