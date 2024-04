Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 69,05 EUR.

Das Papier von Scout24 konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 69,05 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 70,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.950 Scout24-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 3,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,84 Prozent.

Nachdem im Jahr 2022 1,000 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 74,99 EUR angegeben.

Scout24 gewährte am 28.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,64 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,50 Mio. EUR – ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 115,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

