Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 68,55 EUR.

Die Scout24-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 68,55 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 68,55 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,90 EUR. Zuletzt wechselten 4.728 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,15 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,28 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 74,99 EUR je Scout24-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 28.02.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,64 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 132,50 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 115,20 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 02.05.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 2,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

