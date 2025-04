Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 100,60 EUR.

Das Papier von Scout24 befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 100,60 EUR ab. Bei 100,50 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 16.037 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 102,60 EUR. 1,99 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,90 EUR. Dieser Wert wurde am 20.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 34,49 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,43 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 96,65 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

