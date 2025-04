Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 102,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,0 Prozent auf 102,10 EUR. Bei 102,50 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 102,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.883 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 102,60 EUR markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 35,46 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,43 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 96,65 EUR an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,25 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren eingefahren