Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag nahezu unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 73,10 EUR.

Mit einem Kurs von 73,10 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 73,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 72,30 EUR. Bei 73,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 9.090 Scout24-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,45 EUR erreichte der Titel am 23.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 53,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 27,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,63 EUR aus.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Scout24.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,85 EUR je Scout24-Aktie.

