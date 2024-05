Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 72,75 EUR nach.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:02 Uhr um 0,4 Prozent auf 72,75 EUR nach. Bei 72,75 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,05 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.543 Stück gehandelt.

Bei 73,40 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 0,89 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,28 EUR am 11.07.2023. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 36,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,63 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Scout24.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,85 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr verdient

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen