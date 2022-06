Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Scout24 50,76 EUR

Die Scout24-Aktie musste um 23.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 50,48 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 50,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.884 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.08.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 31,19 Prozent wieder erreichen. Am 24.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,63 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,06 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 03.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 107,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 93,77 EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 09.08.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 09.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,05 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

