Scout24 Aktie News: Scout24 reagiert am Mittwochmittag positiv

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 60,96 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 60,96 EUR zu. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 61,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.297 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2023 bei 63,32 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 3,87 Prozent wieder erreichen. Bei 46,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 32,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,87 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 07.08.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,59 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent auf 121,96 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109,70 EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,36 EUR je Aktie.

