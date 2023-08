Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochnachmittag im Plus

Scout24 im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 61,38 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 15:47 Uhr 1,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 61,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 26.242 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 3,06 Prozent niedriger. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 67,87 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 07.08.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 121,96 EUR umgesetzt, gegenüber 109,70 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 07.11.2024.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,36 EUR je Aktie.

