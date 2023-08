Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Vormittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 60,84 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 60,84 EUR nach oben. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 60,84 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,24 EUR. Zuletzt wechselten 545 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 63,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 24,19 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 67,87 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 07.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent auf 121,96 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,36 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Scout24-Investment eingebracht

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Scout24 abgeworfen

Scout24-Aktie legt zu: Scout24 vermeldet im 2. Quartal erneut operativen Gewinnsprung