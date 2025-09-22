DAX23.616 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1800 ±0,0%Öl66,87 +0,5%Gold3.786 +1,1%
Aktie im Fokus

Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagmittag auf rotem Terrain

23.09.25 12:05 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 104,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
104,70 EUR -0,60 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 104,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 104,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.081 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 122,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 17,74 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,25 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 26,89 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,48 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,45 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht

Investment-Tipp Scout24-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Scout24 übernimmt Immobilienplattformen in Spanien - Aktie gibt nach

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
11:46Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
