Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu
Profil
Aktienentwicklung

Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

23.09.25 16:10 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Scout24-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 104,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
104,70 EUR -0,60 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 104,70 EUR an der Tafel. Bei 105,20 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 104,30 EUR ein. Bei 105,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.853 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 17,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 27,17 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,48 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,45 EUR.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 3,27 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht

Investment-Tipp Scout24-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Scout24 übernimmt Immobilienplattformen in Spanien - Aktie gibt nach

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
