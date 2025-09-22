Scout24 Aktie News: Scout24 zieht am Vormittag an

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 105,10 EUR.

Das Papier von Scout24 konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 105,10 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 105,10 EUR. Mit einem Wert von 105,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.425 Scout24-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 16,84 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2024 bei 76,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,45 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,48 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,45 EUR an.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,27 EUR je Scout24-Aktie.

