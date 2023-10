Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 58,74 EUR ab.

Um 11:47 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 58,74 EUR ab. Die Scout24-Aktie sank bis auf 58,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.420 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 67,08 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 12,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,48 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,02 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent auf 121,96 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Scout24 am 02.11.2023 präsentieren. Am 07.11.2024 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,41 EUR je Aktie belaufen.

