Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 59,36 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 59,36 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 61,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,98 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 51.635 Aktien.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 67,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,01 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR. Mit Abgaben von 22,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,02 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121,96 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,70 EUR in den Büchern standen.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,41 EUR je Scout24-Aktie.

