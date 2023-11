Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Scout24-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 62,50 EUR.

Mit einem Kurs von 62,50 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel um 11:43 Uhr kaum verändert. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,22 EUR aus. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 62,40 EUR. Bei 63,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 17.382 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2023 auf bis zu 67,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR ab. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 35,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,11 EUR an.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 132,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2023 2,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient

Börse Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Dienstagmittag

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte eine Scout24-Investition von vor 3 Jahren eingebracht