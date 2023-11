Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Scout24 im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Mit einem Wert von 62,54 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 62,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 63,22 EUR. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 62,34 EUR. Bei 63,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 26.371 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 67,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 7,26 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 46,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 26,26 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 70,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 02.11.2023. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 132,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

