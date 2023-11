Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 63,04 EUR.

Die Scout24-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 63,04 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 63,22 EUR. Bei 63,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.309 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 67,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 46,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,84 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,11 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 132,80 EUR gegenüber 114,70 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Scout24-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.03.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,53 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient

Börse Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Dienstagmittag

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte eine Scout24-Investition von vor 3 Jahren eingebracht