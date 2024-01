Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 66,94 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 66,94 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 67,10 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.621 Scout24-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,14 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,28 EUR. Dieser Wert wurde am 10.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,34 EUR aus.

Am 02.11.2023 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 132,80 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,53 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

