Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 66,54 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 66,54 EUR nach oben. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 67,20 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,56 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 28.581 Aktien.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,70 EUR. Gewinne von 1,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,28 EUR ab. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 32,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 71,34 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 02.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,80 EUR im Vergleich zu 114,70 EUR im Vorjahresquartal.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,53 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

