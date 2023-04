Scout24 Aktie News: Scout24 schiebt sich am Nachmittag vor

Aktien in diesem Artikel Scout24 55,42 EUR

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 55,92 EUR zu. Die Scout24-Aktie legte bis auf 56,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.832 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 04.05.2022 markierte das Papier bei 62,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,12 EUR ab. Abschläge von 21,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 65,67 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 ließ sich am 28.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 115,20 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 101,90 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Scout24.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

