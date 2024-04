Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 69,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 11:37 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 69,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,75 EUR. Bisher wurden heute 9.593 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 08.04.2024 markierte das Papier bei 71,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.07.2023 (53,28 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,99 EUR.

Scout24 ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,51 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent auf 132,50 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 115,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Scout24-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,82 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

