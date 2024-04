Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kurs der Scout24

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 69,00 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 69,00 EUR zu. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 5.181 Stück.

Am 08.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 71,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,12 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,28 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 22,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 EUR. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 74,99 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 28.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 EUR, nach 0,51 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 132,50 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 115,20 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,82 EUR je Scout24-Aktie.

