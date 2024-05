Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag nahe Vortagesniveau

Scout24 im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 73,10 EUR.

Die Scout24-Aktie bewegte sich um 11:43 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 73,10 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,15 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 72,35 EUR aus. Bei 72,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.729 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 0,48 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 37,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,63 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,85 EUR im Jahr 2024 aus.

