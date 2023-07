Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Montagnachmittag fester

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 60,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 60,18 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 60,48 EUR. Bei 59,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 15.616 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei 61,54 EUR erreichte der Titel am 02.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 46,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 30,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 65,33 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 0,25 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 121,90 EUR im Vergleich zu 107,90 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,26 EUR fest.

