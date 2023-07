Scout24 Aktie News: Scout24 verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 59,48 EUR.

Mit einem Wert von 59,48 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie um 09:01 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 59,48 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 59,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 493 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 02.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,54 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 3,46 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 22,46 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 65,33 EUR an.

Scout24 veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 121,90 EUR im Vergleich zu 107,90 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Scout24 am 08.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Scout24.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

