Scout24 Aktie News: Scout24 verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 61,44 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Scout24-Aktie um 15:51 Uhr im XETRA-Handel bei 61,44 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 62,22 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 61,38 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.831 Scout24-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (63,32 EUR) erklomm das Papier am 07.08.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,06 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 46,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 24,93 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 67,87 EUR angegeben.

Scout24 veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,18 Prozent auf 121,96 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 109,70 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

