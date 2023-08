Aktienkurs im Fokus

Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag auf grünem Terrain

24.08.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 62,10 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 62,10 EUR. Bei 62,22 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 61,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 702 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2023 bei 63,32 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 1,96 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 46,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,73 Prozent. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,87 EUR für die Scout24-Aktie aus. Am 07.08.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 121,96 EUR. Im Vorjahresviertel waren 109,70 EUR in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Scout24 dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren. In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Scout24-Investment eingebracht MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Scout24 abgeworfen Scout24-Aktie legt zu: Scout24 vermeldet im 2. Quartal erneut operativen Gewinnsprung

