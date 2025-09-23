DAX23.520 -0,4%ESt505.452 -0,4%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.412 +0,6%Euro1,1793 -0,2%Öl67,85 +0,1%Gold3.779 +0,4%
Aktienkurs im Fokus

Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

24.09.25 09:25 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 104,70 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 104,70 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 104,90 EUR zu. Bei 104,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2.023 Scout24-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 122,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 17,29 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2024 auf bis zu 76,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 36,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,48 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,45 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,26 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

