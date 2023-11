Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Freitagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 62,98 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 62,98 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,36 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.576 Scout24-Aktien.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,08 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 6,51 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,77 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,11 EUR je Scout24-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 132,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114,70 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

