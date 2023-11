Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit Einbußen

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 62,48 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 62,48 EUR. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,44 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 918 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 67,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 7,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 26,18 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,11 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 132,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 114,70 EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient

Börse Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Dienstagmittag

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte eine Scout24-Investition von vor 3 Jahren eingebracht