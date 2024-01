Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 66,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:44 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 66,40 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 66,32 EUR. Bei 66,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 10.316 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei 67,70 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,28 EUR. Dieser Wert wurde am 10.02.2023 erreicht. Mit Abgaben von 24,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,34 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 02.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,78 Prozent auf 132,80 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX gibt am Mittwochnachmittag nach

Handel in Frankfurt: MDAX leichter