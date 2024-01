Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagnachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 66,96 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 66,96 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 67,08 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.756 Scout24-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,70 EUR. 1,11 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,34 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 132,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 114,70 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



