Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 94,70 EUR.

Um 09:02 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 94,70 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,90 EUR an. Mit einem Wert von 94,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.916 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,06 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 64,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 86,34 EUR angegeben.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Scout24 am 27.02.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 03.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,73 EUR je Aktie aus.

