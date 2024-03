Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagmittag mit angezogener Handbremse

Scout24 im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Scout24. Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 68,04 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:41 Uhr die Scout24-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 68,04 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 68,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 67,90 EUR ein. Bei 68,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.195 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 70,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.02.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,99 EUR.

Am 28.02.2024 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,51 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,02 Prozent auf 132,50 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 115,20 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,90 EUR je Aktie belaufen.

