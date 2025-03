Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 98,35 EUR zu.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 98,35 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 98,55 EUR zu. Bei 97,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 19.248 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 102,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,32 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,45 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 34,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,20 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 91,81 EUR an.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,50 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,27 EUR je Scout24-Aktie.

