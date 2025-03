Scout24 Aktie News: Scout24 zieht am Nachmittag an

Blick auf Scout24-Kurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 99,05 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 99,05 EUR zu. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 99,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,90 EUR. Zuletzt wechselten 50.999 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 102,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,58 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,45 EUR am 20.04.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 34,93 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,20 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 91,81 EUR je Scout24-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,27 EUR je Aktie.

