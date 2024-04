Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Mittag nach

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 68,55 EUR ab.

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:38 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 68,55 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,25 EUR aus. Bei 68,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.246 Scout24-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,15 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 3,65 Prozent niedriger. Bei 53,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 28,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,27 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 74,99 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,51 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 132,50 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 115,20 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 02.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,82 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

