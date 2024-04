Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 68,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 68,00 EUR nach. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,00 EUR nach. Bei 68,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.516 Scout24-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,15 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Mit einem Zuwachs von 4,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,28 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,27 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 74,99 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 28.02.2024. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 132,50 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 115,20 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,82 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX aktuell: MDAX am Mittwochmittag in Grün

Erste Schätzungen: Scout24 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt