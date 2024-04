Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Scout24 im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 68,85 EUR ab.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:00 Uhr um 0,4 Prozent auf 68,85 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 68,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 108 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 53,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 22,61 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2022 1,000 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 74,99 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 veröffentlichte am 28.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,50 Mio. EUR – ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 115,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Scout24 die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,82 EUR im Jahr 2024 aus.

