Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag schwächer

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 101,50 EUR ab.

Die Scout24-Aktie musste um 15:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 101,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 100,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,60 EUR. Zuletzt wechselten 32.068 Scout24-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 1,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,42 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 96,65 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 30.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

