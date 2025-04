Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag im Minus

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 101,70 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 101,70 EUR. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 101,40 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 102,60 EUR. Zuletzt wechselten 2.813 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 102,70 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 0,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 54,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,43 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 96,65 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 30.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,25 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

