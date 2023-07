Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagvormittag gefragt

Scout24 im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 60,38 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 60,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 60,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 758 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 61,54 EUR erreichte der Titel am 02.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,33 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 04.05.2023 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,25 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 121,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 107,90 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,26 EUR im Jahr 2023 aus.

