Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 61,80 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 61,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 61,80 EUR. Bei 61,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 33.686 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2023 bei 63,32 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,46 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 46,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 67,87 EUR.

Am 07.08.2023 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,59 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 121,96 EUR. Im Vorjahresviertel waren 109,70 EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2023 2,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

