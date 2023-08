Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 61,34 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 61,34 EUR zu. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 61,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 681 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2023 markierte das Papier bei 63,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 67,87 EUR angegeben.

Scout24 veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,59 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121,96 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 109,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 07.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,36 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

