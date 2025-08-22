Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von Scout24 zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 114,60 EUR.
Die Scout24-Aktie konnte um 15:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 114,60 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 115,10 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 18.603 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,80 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 7,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,90 EUR. Dieser Wert wurde am 24.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 41,62 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,49 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,63 EUR je Scout24-Aktie aus.
Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 vorlegen. Am 29.10.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,27 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Scout24
Nachrichten zu Scout24
Analysen zu Scout24
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
